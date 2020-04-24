Самый точный прогноз погоды: грядут дожди

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КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +16 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +6 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода немного изменится. В субботу и воскресенье метеорологи прогнозируют дожди по всей стране. Также ожидается усиление ветра до 4-9 метров в секунду.

Температура днем составит +18, +21 - в субботу, а в воскресенье - от +14 до +17 градусов. В понедельник будет +13, +18, затем станет теплее. 28 апреля специалисты прогнозируют +17, +22, а 29 апреля - от +20 до +25. Кроме того, в этот день в северных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В народе 24 апреля называли днем Антипа Половода или просто Водогон. Антип — целитель болезней и утешитель зубной боли, а также считалось, что он помогает при других болезнях. В этот день люди лечили зубы, а также варили старинное пиво.

Считалось, что Водополье великое Антипу угодно: "Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды".

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