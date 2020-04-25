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Самый точный прогноз погоды: дождливые выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200425/30008297/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhdlivye-vykhodnye.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В субботу молдавские синоптики прогнозируют дожди на территории всей республики.

Обмеление Днестра, архивное фото
© Sputnik / Игорь Взоров
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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +21 до +24 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +9 градусов.

Также ожидается усиление ветра. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Ветер — юго-западный.

Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки сохранится дождливая погода и ветреная погода. В воскресенье температура воздуха днем составит +16, +19 градусов, а ночью от +6 до +9 градусов по Цельсию. 

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В начале следующей недели, в понедельник, погода прояснится. Температура днем составит +13, +18, ночью ожидается +3, +6 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
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В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

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В народе 25 апреля называли днем Василия Парийского. Считалось, что в этот день весна особенно греет землю. Также приговаривали: "Выверни оглобли, закинь сани на поветь". 

На Василия Парийского уже должен растаять весь снег. В народе в этот день ожидали, что медведи выйдут из спячки и покинут свои берлоги. 

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Тема:
Погода в Молдове (1100)

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