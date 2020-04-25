Самый точный прогноз погоды: дождливые выходные

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В субботу молдавские синоптики прогнозируют дожди на территории всей республики.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +21 до +24 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +9 градусов.

Также ожидается усиление ветра. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Ветер — юго-западный.

Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки сохранится дождливая погода и ветреная погода. В воскресенье температура воздуха днем составит +16, +19 градусов, а ночью от +6 до +9 градусов по Цельсию.

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову>>>

В начале следующей недели, в понедельник, погода прояснится. Температура днем составит +13, +18, ночью ожидается +3, +6 градусов.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В народе 25 апреля называли днем Василия Парийского. Считалось, что в этот день весна особенно греет землю. Также приговаривали: "Выверни оглобли, закинь сани на поветь".

На Василия Парийского уже должен растаять весь снег. В народе в этот день ожидали, что медведи выйдут из спячки и покинут свои берлоги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova