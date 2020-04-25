Погодные рекорды Молдовы 25 апреля

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 25 апреля на территории Молдовы выдался более пятидесяти лет тому назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29,4 градуса.
А минимальное значение 25 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1912 году. Тогда термометры показали 0 градусов.
Таким образом разница между предельными значениями составила 29,4 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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