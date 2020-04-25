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Primăvara în Moldova

Погодные рекорды Молдовы 25 апреля

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200425/30009288/pogodnye-rekordy-moldovy-25-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 25 апреля на территории Молдовы выдался более пятидесяти лет тому назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29,4 градуса. 

А минимальное значение 25 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1912 году. Тогда термометры показали 0 градусов.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,4 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
погода


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