Прохладное воскресенье и горячие летние будни - прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В воскресение молдавские синоптики прогнозируют усиление ветра на территории всей республики. В Молдове будут действовать сразу два "желтых кода", один из них связан с гидрологической засухой, другой - с порывистым ветром, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +14 до +17 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +9 градусов. Атмосферное давление - пониженное. © AP Photo / Hasan Jamali Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

В последующие сутки будет облачно с прояснениями, но дневной максимум продолжит расти. Так, в понедельник в обеденные часы по стране ожидают от +17 до +19 градусов, а во вторник и среду днем будет поистине жарко - до +24, +25 градусов. Осадков не ожидается.

Первую грозу синоптики прогнозируют на пятницу, 1 мая, после чего дневная температура продолжит тенденцию к росту.

Праздники и народные приметы

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья.

В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает "вместо Пасхи" или "противоположный Пасхе" — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25).

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.

В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: "Господь мой и Бог мой!". Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел к Господу.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания.

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