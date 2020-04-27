Самый точный прогноз погоды: каким будет конец апреля и начало мая

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +2 до +7 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. 28 апреля специалисты прогнозируют +18, +23 градуса, а в среду и четверг - от +20 до +25.

Май начнется в такого же температурного режима. Возможны слабые осадки. Но днем 1 и 2 мая будет +17, +22, а 3 мая немного похолодает - до +13, +18.

В Молдове до 27 апреля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

Праздники и народные приметы

В старину 27 апреля были распространены смотрины и сватовство – родители с легкостью отпускали детей из семьи, чтобы они создали свою семью и свой дом.

Если в этот день среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром - верили наши предки. А еще они считали, что если на улице мокро и грязно, то это примета того, что пашня будет хорошей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova