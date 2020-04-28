Погодные рекорды Молдовы 28 апреля

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 28 апреля на территории Молдовы выдался восемь лет тому назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,3 градуса.
А минимальное значение 28 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1954 году. Тогда термометры показали 0,2 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 30,5 градуса по Цельсию.
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