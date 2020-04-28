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Собака породы джек-рассел-терьер греется на солнце

Погодные рекорды Молдовы 28 апреля

© Sputnik / Максим Блинов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1103)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200428/30038417/pogodnye-rekordy-moldovy-28-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 28 апреля на территории Молдовы выдался восемь лет тому назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,3 градуса. 

А минимальное значение 28 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1954 году. Тогда термометры показали 0,2 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 30,5 градуса по Цельсию.

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Тема:
Погода в Молдове (1103)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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