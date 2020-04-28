Самый точный прогноз погоды: почти летнее тепло и грозы в начале мая

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Во вторник молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +20 до +25 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8 градусов.

Ветер — южный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. В среду специалисты прогнозируют +22, +27 градусов, а в четверг - от +21 до +26.

Май начнется с такого же температурного режима. Причем, в первые три дня последнего весеннего месяца по всей стране ожидаются грозовые дожди. Днем 1 мая будет +20, +25, 2 мая - от +19 до +24. А затем в течение двух дней будет становиться прохладнее на два градуса.

Кроме того, в Молдове до 8 мая продлено действие "желтого кода" гидрологической опасности.

"Hа реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность", - сказано в сообщении Госгидрометео.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 28 апреля молились святому апостолу Пуду – одному из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Святой пуд был известен также как член Римского Сената. Он имел высокий чин и мог принимать первоверховных апостолов в своем доме. Также к нему часто приходили верующие. Жилище Пуда впоследствии было превращено в храм.

Раньше верили - если 28 апреля заря красного цвета, то будет ветреная и дождливая погода. Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются – примета того, что будет тепло. Другое поверье - если ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.

Также в старину считали, что 28 апреля нельзя работать допоздна, потому что это может принести несчастье.

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