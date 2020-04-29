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Погодные рекорды Молдовы 29 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200429/30055801/pogodnye-rekordy-moldovy-29-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 29 апреля на территории Молдовы выдался восемь лет тому назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,4 градуса. 

А минимальное значение 29 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1915 году. Тогда термометры показали -1,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 31,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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