Точный прогноз погоды: самый теплый день весны и предстоящие грозы

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КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В среду молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +22 до +27 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +10 градусов.

Ветер — южный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. В четверг специалисты прогнозируют от +21 до +26. Май начнется с такого же температурного режима. Днем 1 и мая будет +20, +25, 2 мая - от +18 до +25. А затем в течение двух дней будет становиться прохладнее на 1-2 градуса.

Кроме того, уже с 30 апреля в течение нескольких дней в Молдове будут идти грозовые дожди.

Также в республике до 8 мая действует "желтый код" гидрологической опасности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 апреля отмечают день мученицы Ирины, которая была причислена к лику святых за свою праведную жизнь. Она проповедовала веру во Христа вместе со своими сестрами. Всех их поймали и подвергли мучениям.

По приметам на 29 судили об урожае. Гулкий гром – к богатому урожаю хлеба.

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