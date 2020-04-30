Погодные рекорды Молдовы 30 апреля

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 30 апреля на территории Молдовы выдался всего несколько лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,9 градуса.
А минимальное значение 30 апреля на территории Молдовы зарегистрировали в 1917 году. Тогда термометры показали +0,5 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 30,4 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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