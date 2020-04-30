Погодные рекорды Молдовы 30 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 30 апреля на территории Молдовы выдался всего несколько лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,9 градуса.

А минимальное значение 30 апреля на территории Молдовы зарегистрировали в 1917 году. Тогда термометры показали +0,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 30,4 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova