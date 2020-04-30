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Пасмурное небо

Погодные рекорды Молдовы 30 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1106)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200430/30071727/pogoda-rekordy-moldova-30-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Наиболее теплый день 30 апреля на территории Молдовы выдался всего несколько лет назад.

Пшеница.
© Sputnik / Irina Leahova
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,9 градуса. 

А минимальное значение 30 апреля на территории Молдовы зарегистрировали в 1917 году. Тогда термометры показали +0,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 30,4 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1106)

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