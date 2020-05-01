Самый точный прогноз погоды: каким выдастся начало мая

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КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +21 до +24 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +8 до +11.

Ветер — южный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Средний дневной максимум как в субботу, 2 мая, так и в воскресенье, 3 мая, составит +19, +22.

В понедельник, 4 мая, будет прохладнее - от +16 до +19. На протяжении всех этих дней синоптики обещают кратковременные грозовые дожди.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В церковном календаре 1 мая чтят память святого Космы.

Существовала традиция, что если в этот день шел дождь, то стоило девушке выйти под его капли, чтобы волосы росли крепкими и длинными.

Люди, которые появились на свет 1 мая были особенными. В народе считали, что они прирожденные огородники. Если тяга и любовь к земле проявлялись на самом деле, судьба у "детей первомая" складывалась на редкость счастливая.

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