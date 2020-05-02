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Погода.

Погодные рекорды Молдовы 2 мая

© Sputnik / Ciobanu Victor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1112)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200502/30098325/pogodnye-rekordy-moldova-2-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Наиболее теплым 2 мая на территории Молдовы выдалось всего восемь лет назад.

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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы. 

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31,2 градуса. 

А минимальное значение 2 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1940 году. Тогда термометры показали -1,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1112)

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