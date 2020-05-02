Самый точный прогноз погоды: что придет на смену дождям

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КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. В субботу молдавские синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров освоят промежуток от +21 до +24 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +8 до +11.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Средний дневной максимум в воскресенье составит +19, +22.

В понедельник, 4 мая, будет прохладнее - от +16 до +19.

На протяжении всех этих дней синоптики обещают кратковременные грозовые дожди.

Во вторник, 5 мая, температурный режим не изменится, но слабые осадки ожидаются уже только в центральных и северных районах страны.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память блаженной старицы Матроны.

Люди верили, что дождливый и пасмурный день – к тому, что июнь будет сухим и солнечным. Считалось, если облака быстро бегут по небу 2 мая, то дождя в ближайшие дни не будет.

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