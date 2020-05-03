Погодные рекорды Молдовы 3 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Наиболее теплым 3 мая в наших пределах выдалось всего несколько лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31,8 градуса.

А минимальное значение 3 мая на территории Молдовы зарегистрировали дважды с почти вековым промежутком - в 1914 и 2000 годах. Тогда термометры показали +3,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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