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Весна.

Погодные рекорды Молдовы 3 мая

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1115)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200503/30107305/pogoda-rekord-moldova-3-mai.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Наиболее теплым 3 мая в наших пределах выдалось всего несколько лет назад.

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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова. 

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31,8 градуса. 

А минимальное значение 3 мая на территории Молдовы зарегистрировали дважды с почти вековым промежутком - в 1914 и 2000 годах. Тогда термометры показали +3,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1115)

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