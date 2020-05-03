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Самый точный прогноз погоды: что придет на смену дождям

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200503/30107833/pogoda-moldova-3-mai.html

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КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров освоят промежуток от +19 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +13.

Весна.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погодные рекорды Молдовы 3 мая

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

В понедельник, 4 мая, будет прохладнее - от +16 до +19.

Во вторник, 5 мая, температурный режим не изменится, но слабые осадки ожидаются уже только в центральных и северных районах страны.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В воскресенье, 3 мая, отмечается день памяти Феодора Трихины. С давних времен существует традиция в этот день поминать своих умерших близких и посещать кладбища. Наблюдая за погодой наши предки заметили, что дождь в этот день всегда является предвестником хорошего урожая.

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