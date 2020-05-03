Новый "желтый код": в Молдове ожидаются грозы

В стране действуют два предупреждения - одно метеорологическое, а второе - гидрологическое, которое действует до 8 мая.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили новый "желтый код" метеорологической опасности в воскресенье, 3 мая, на всей территории республики в связи с грозовыми ливнями. Предупреждение действует до 21.00.

"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами сильные ливни с градом и усиление шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (55-70 км/ч). Возможны отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение действует до 8 мая.

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