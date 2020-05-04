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Самый точный прогноз погоды: дожди продолжаются

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1116)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200504/30113977/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

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КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +8 до +12.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

Во вторник, 5 мая, температура воздуха будет на том же уровне, также продолжатся дожди на территории всей республики. 

В среду, 6 мая, немного похолодает. Температура воздуха составит днем от +13 до +16. Ночью ожидается +7, +10 градусов. 

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В понедельник, 4 мая, отмечается день памяти Ианнуария. Раньше в этот день в народе следили за черемухой. Считалось, если это растение рано зацвело, будет теплое лето. Чем раньше черемуха начинает цвести, тем жарче будет лето.

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Тема:
Погода в Молдове (1116)

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