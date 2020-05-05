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Вид на Кишинев с высоты птичьего полета

Самый точный прогноз погоды: сначала похолодание, а потом почти летнее тепло

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1118)
144610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200505/30127479/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-snachala-pokholodanie-a-potom-pochti-letnee-teplo.html

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КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Во вторник молдавские синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки несколько похолодает.

В среду днем температура воздуха составит от +12 до +17, а 7 мая - всего +10, +15 градусов. Окончание рабочей пятидневки будет примерно таким же - до +13, +18. А вот в последующие дни начнет теплеть - ежедневно на 3-4 градуса. Таким образом, 11 мая синоптики прогнозируют +23, +28. 

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

Наши предки верили, если кукушка в день Луки кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Гроза в этот день – будет богатый урожай.

А еще в старину было поверье - не стоит идти 5 мая в лес одному, так как нечистая сила дьявольские хороводы водит и может с собой увести.

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Тема:
Погода в Молдове (1118)

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