Погодные рекорды Молдовы 5 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Наиболее теплым 5 мая в пределах Молдовы выдалось всего пару лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова.

По информации синоптиков, в 2018 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31 градус.

А минимальное значение 5 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1965 году. Тогда термометры показали всего +0,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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