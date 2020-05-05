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Общественный парк имени Штефана чел Маре

Погодные рекорды Молдовы 5 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1118)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200505/30127657/pogoda-rekord-moldova-5-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Наиболее теплым 5 мая в пределах Молдовы выдалось всего пару лет назад.

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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова. 

По информации синоптиков, в 2018 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31 градус. 

А минимальное значение 5 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1965 году. Тогда термометры показали всего +0,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1118)

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