Предупреждение гидрологов: уровень воды в Пруте повысится

Вода в Днестре прибывает из-за выпавших в притоках реки обильных осадков, прибрежные территории могут быть подтоплены.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Во вторник гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы опубликовал прогноз о повышении уровня воды в верховьях реки Прут.

По данным гидрологов, в период с 5 по 8 мая в связи с выпадением осадков в верховьях реки Прут на территории Украины на участке Крива-Костешты-Стынка уровень воды повысится на 0,5-1 метра по сравнению с уровнем с 5 мая.

В течение следующих нескольких дней, по прогнозам гидрометеорологической службы, на территории Молдовы пройдет небольшой дождь, ожидается незначительное похолодание.

Ранее сообщалось о значительном ущербе, нанесенном сельскому хозяйству Молдовы ливневыми дождями, которые прошли по всей стране 2-3 мая. По предварительным оценкам, пострадали более ста гектаров, засеянных сельхозкультурами, сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

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