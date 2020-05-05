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Предупреждение гидрологов: уровень воды в Пруте повысится

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200505/30134620/preduprezhdenie-gidrologov-uroven-vody-v-prute-povysitsya.html

Вода в Днестре прибывает из-за выпавших в притоках реки обильных осадков, прибрежные территории могут быть подтоплены.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Во вторник гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы опубликовал прогноз о повышении уровня воды в верховьях реки Прут.

Вид на Кишинев с высоты птичьего полета
© Sputnik / Yana Zaharova
Самый точный прогноз погоды: сначала похолодание, а потом почти летнее тепло

По данным гидрологов, в период с 5 по 8 мая в связи с выпадением осадков в верховьях реки Прут на территории Украины на участке Крива-Костешты-Стынка уровень воды повысится на 0,5-1 метра по сравнению с уровнем с 5 мая.

В течение следующих нескольких дней, по прогнозам гидрометеорологической службы, на территории Молдовы пройдет небольшой дождь, ожидается незначительное похолодание. 

Ранее сообщалось о значительном ущербе, нанесенном сельскому хозяйству Молдовы ливневыми дождями, которые прошли по всей стране 2-3 мая. По предварительным оценкам, пострадали более ста гектаров, засеянных сельхозкультурами, сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

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Теги:
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