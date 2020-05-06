Самый точный прогноз погоды: последний дождливый день, затем потепление

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КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В среду молдавские синоптики прогнозируют кратковременные дожди во всех районах республики, кроме юга. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +6 до +8.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки сохранится прохладная погода.

В четверг днем температура воздуха составит от +11 до +14. Однако уже в пятницу воздух начнет прогреваться. Синоптики прогнозируют днем +14, +17 градусов. К концу недели, на выходных ожидается +18,+24 градуса.

Начало следующей недели будет жарким, по прогнозам днем температура воздуха поднимется до +24, +28 градусов.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В старину 6 мая отмечали праздник Егорий вешний или Юрьев день. Название происходит от имени святого Георгия Победоносца, который в народной традиции обычно назывался Егорием или Юрием. В этот день на большинстве территорий проводили обряд первого выгона скота, купались в "егорьевской росе", собирали лечебные травы, устраивали ритуальные трапезы, совершали аграрные обряды и жгли костры.

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