Погодные рекорды Молдовы 7 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Наиболее теплым 7 мая в пределах Молдовы выдалось свыше 50 лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29 градусов по Цельсию.

А наиболее холодное 7 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1915 году. Тогда термометры показали всего +0 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova