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Собака породы джек-рассел-терьер греется на солнце

Погодные рекорды Молдовы 8 мая

© Sputnik / Максим Блинов
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200508/30170377/pogodnye-rekordy-moldovy-8-maya-2020.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Наиболее теплое 8 мая на территории Молдовы выдалось 17 лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,2 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 8 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1909 году. Тогда термометры показали всего +0,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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