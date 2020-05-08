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Самый точный прогноз погоды: скоро будет по-летнему жарко

Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1124)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200508/30170662/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skoro-budet-po-letnemu-zharko.html

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КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики прогнозируют кратковременные дожди на севере и в центральной части Молдовы. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +7.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие дни ожидается потепление. В субботу, 9 мая, средний дневной максимум составит +18, +21, а в воскресенье - от +21 до +24. Начало следующей недели будет по-летнему жарким. В понедельник, 11 мая, синоптики обещают в среднем от +26 до +29. Столько же прогнозируют и во вторник, но уже с грозовыми дождями по всей стране. А дальше резко похолодает - в среду всего +14, +17.

До 9 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка, в бассейне реки Днестр на участке ниже Дубоссарского водохранилища, малых реках и водоемах республики продолжится низкая водность", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Марка, одного из 70 апостолов.

Люди верили, что если 8 мая установится теплый вечер и будет звездное небо, то будет обильный урожай. Если же утром кучевые облака, а вечером видны слоистые облака, то это к грозе.

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Тема:
Погода в Молдове (1124)

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