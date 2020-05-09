Самый точный прогноз погоды на 9 и 10 мая

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КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. В субботу, 9 мая, молдавские синоптики прогнозируют ясную погоду, без существенных осадков. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +21 градуса по Цельсию, а ночью показатели будут +8...+14 градусов.

В воскресенье, 10 мая, столбики термометра покажут от +21 до +24. Начало следующей недели будет по-летнему жарким. В понедельник, 11 мая, синоптики обещают в среднем от +26 до +29.

Столько же прогнозируют и во вторник, но уже с грозовыми дождями по всей стране. А дальше резко похолодает, в среду будет всего +14, +17.

Праздники и народные приметы

9 мая в Молдове, России и десятках иных стран звучат поздравления с Днем Великой Победы.

Православные 9 мая почитают память Глафиры Амасийской. Она погибла за веру в 322 году.

День ангела справляют Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.

Не стоит в этот вечер пересчитывать деньги. Велика вероятность того, что большая часть финансов утечёт сквозь пальцы.

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