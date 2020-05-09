09:05 09 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:

Самый точный прогноз погоды на 9 и 10 мая

© CC0 / Pixabay / Kessa
Погода
Получить короткую ссылку
344 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200509/30187256/pogoda-9-10mai-2020.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. В субботу, 9 мая, молдавские синоптики прогнозируют ясную погоду, без существенных осадков. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +21 градуса по Цельсию, а ночью показатели будут +8...+14 градусов. 

Цветущее дерево
© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погодные рекорды Молдовы 9 мая

 В воскресенье, 10 мая, столбики термометра покажут от +21 до +24. Начало следующей недели будет по-летнему жарким. В понедельник, 11 мая, синоптики обещают в среднем от +26 до +29.

Столько же прогнозируют и во вторник, но уже с грозовыми дождями по всей стране. А дальше резко похолодает, в среду будет всего +14, +17.

Праздники и народные приметы

9 мая в Молдове, России и десятках иных стран звучат поздравления с Днем Великой Победы.

Православные 9 мая почитают память Глафиры Амасийской. Она погибла за веру в 322 году. 

День ангела справляют Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.

Не стоит в этот вечер пересчитывать деньги. Велика вероятность того, что большая часть финансов утечёт сквозь пальцы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Владимир Путин 20 лет назад впервые вступил в должность президента РФ - фото
Ансамбль Бригантина исполнил легендарную песню День Победы на молдавском языке
Ансамбль "Бригантина" исполнил песню "День Победы" на молдавском языке
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться