Самый точный прогноз погоды: какой будет ближайшая неделя

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КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +10.

Ветер — западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

Начало следующей недели будет по-летнему жарким. В понедельник и вторник средний дневной максимум составит +25, +30. Правда, 12 мая по всей стране пройдут грозовые дожди. Это принесет резкое похолодание. В среду специалисты Госгидрометео ожидают всего +13, +18 градусов по Цельсию. Но уже 14 мая снова начнет теплеть. В течение трех дней, по прогнозу, будет +20, +25.

До 12 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка, малых реках и водоемах республики сохранится низкая водность", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы - младшего брата Иосифа Обручника.

Также в старину верили, что хорошая погода 10 мая принесет выздоровление больному человеку. Если же облака быстро по небу бегут – значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.

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