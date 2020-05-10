Самый точный прогноз погоды: какой будет ближайшая неделя

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +10.
Начало следующей недели будет по-летнему жарким. В понедельник и вторник средний дневной максимум составит +25, +30. Правда, 12 мая по всей стране пройдут грозовые дожди. Это принесет резкое похолодание. В среду специалисты Госгидрометео ожидают всего +13, +18 градусов по Цельсию. Но уже 14 мая снова начнет теплеть. В течение трех дней, по прогнозу, будет +20, +25.
До 12 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности.
"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка, малых реках и водоемах республики сохранится низкая водность", - отметили в Госгидрометеорологической службе.
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Также в старину верили, что хорошая погода 10 мая принесет выздоровление больному человеку. Если же облака быстро по небу бегут – значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.
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