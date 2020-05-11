Самый точный прогноз погоды: летняя жара, а потом резкое похолодание

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КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +24 до +29 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +9 до +12.

Ветер — южный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

Во вторник, 12 мая, буде еще теплее - средний максимум составит +20, +30. Синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. А в среду, 13 мая, резко похолодает - днем уже +13, +18. Однако с четверга температура начнет опять ползти вверх - от +21 до +24.

До 12 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка, малых реках и водоемах республики сохранится низкая водность", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Православная церковь почитает в этот день апостолов от семидесяти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

Считалось, если звезды 11 мая сильно мерцают на рассвете, то скоро будет дождь. Если дует южный ветер, то будет много гроз летом. Люди также верили, если бабочки спрятались, то станет ветрено и холодно.

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