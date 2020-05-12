Самый точный прогноз погоды: грозовые дожди и похолодание

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КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Во вторник молдавские синоптики обещают кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +10 до +15.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В среду, 13 мая, похолодает - днем будет +15, +20. Однако с четверга температура начнет опять ползти вверх - от +20 до +25.

До 12 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка, малых реках и водоемах республики сохранится низкая водность", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Раньше этот день считался днем целителей и исцеления. Верили, что именно в этот день все заговоры являются наиболее эффективными. Обращались 12 мая к Девяти мученикам и просили их об исцелении больных людей.

Если человек рождался 12 мая, то говорили, что ему предстоит пройти девять разнообразных испытаний.

Также в народе верили, если восход солнца яркий и ясный, то лето будет теплым. А звездное небо ночью предвещает богатый урожай.

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