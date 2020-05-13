Самый точный прогноз погоды: температура за сутки вырастет на 10 градусов

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. В среду молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Уже в четверг температура воздуха резко повысится - сразу до +25, +30 градусов по Цельсию. Но на севере могут пройти слабые дожди. Окончание рабочей пятидневки будет чуть менее жарким - 15 мая ожидаются кратковременные грозовые дожди по всей стране, а воздух прогреется в среднем до +15, +25 градусов. Такая же температура - и в субботу, но в этот день небольшие осадки могут пройти в центральных и северных районах. В воскресенье же синоптики прогнозируют +17, +22 градуса и слабые дожди на севере республики.

А вот начало следующей недели будет снова теплым - до +20, +25 градусов в дневные часы.

До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности.

"На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

Церковь в этот день чествует Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.

В народе 13 мая получило название Якова Теплого. Теплый вечер и звездная ночь, по приметам, сулят жаркое лето, но грозовое, а год должен быть урожайным.

Ночью ветра нет, а на небе много звезд – примета того, что стоит ожидать засухи в летний период.

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