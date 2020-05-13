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Погодные рекорды Молдовы 13 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1130)
29 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200513/30230082/pogoda-rekord-moldova-13-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Самое теплое 13 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

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© Sputnik / Yana Zaharova
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,5 градусов по Цельсию. 

А наиболее холодное 13 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1978 году. Тогда термометры показали всего +1,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1130)

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