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Погодные рекорды Молдовы 14 мая

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200514/30239899/pogodnye-rekordy-moldovy-14-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Самое теплое 14 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Весенний дождь
© Sputnik / Cezar Salagor
Самый точный прогноз погоды: последний дождливый день, затем потепление

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,3 градусов по Цельсию. 

А наиболее холодное 14 мая на территории Молдовы зарегистрировали еще в конце позапрошлого века, в 1896 году. Тогда термометры показали всего +3,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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