Самый точный прогноз погоды: на смену летней жаре придут дожди и похолодание

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В четверг молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +8 до +11.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В пятницу, 15 мая, станет прохладнее. Средний дневной максимум - в промежутке от +20 до +24. Синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. В субботу, 16 мая, ожидается уже +19, +22 со слабыми дождями в ночные часы. А в воскресенье, 17 мая, прогнозируют +18, +21.

До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности. "На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность" - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 14 мая почитает память Святого пророка Иеремии.

Согласно народным приметам, если в этот день установилась облачная погода, то зима придет рано и будет очень морозной. Считалось, что нельзя 14 мая давать взаймы зерно и семена, так как можно остаться без урожая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova