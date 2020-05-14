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В Молдове новый "желтый код" — синоптики предупреждают о ливнях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200514/30251955/v-moldove-noviy-zheltiy-kod-snova-livni-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В стране действуют два предупреждения: одно - метеорологическое на один день, а второе - гидрологическое до 18 мая.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с неустойчивы характером погоды. Предупреждение действует в четверг, с 19.00 до 23.00.

Трактор вспахивает землю
© AP Photo / Jens Meyer
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"В указанный период ожидаются дожди с грозами, возможны отключения электроэнергии", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове действует "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности. Предупреждение находится в силе до до 18 мая. Впервые его вынесли несколько месяцев назад.

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Теги:
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