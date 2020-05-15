Самый точный прогноз погоды: грозы продолжаются

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КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики обещают небольшое похолодание и грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +25 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +10 до +14.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В субботу, 16 мая, ожидается уже +19, +22 со слабыми дождями в ночные часы.

А в воскресенье, 17 мая, прогнозируют +18, +21. Также ожидаются кратковременные дожди, без гроз.

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До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности. "На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность" - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

В народе 15 мая отмечают день Святых Бориса и Глеба Сеятелей, а также это Барыш-день и соловьиный праздник.

С этого дня обычно начинают сеять разные культуры. Перед посевом раньше произносили краткую молитву.

В народе считалось, что "соловей запел — весна на убыль пошла, а лето на прибавку". Верили, что если соловей поет всю ночь, значит следующий день будет солнечным.

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