Погодные рекорды Молдовы 15 мая

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Самое теплое 15 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,3 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 15 мая на территории Молдовы зарегистрировали еще в конце позапрошлого века, в 1896 году. Тогда термометры показали всего +3,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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