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Погодные рекорды Молдовы 15 мая

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200515/30252476/pogodnye-rekordy-moldovy-15-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Самое теплое 15 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,3 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 15 мая на территории Молдовы зарегистрировали еще в конце позапрошлого века, в 1896 году. Тогда термометры показали всего +3,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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