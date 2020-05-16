Погода в первый день после "карантина"

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КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. В субботу утром воздух прогреется до +12...+15°C, осадков не ожидается, ветeр свежий, дующий с юга со скоростью 3-9 м/сек, небо будет затянуто облаками. В целом днем воздух прогреется до +15...+18°C, возможны слабые осадки, ветeр умеренный, дующий с северо-запада со скоростью 5-6 м/сек.

Вечером температура воздуха опустится до +12...+17°C .

Синоптики обещают грозовые дожди. А в воскресенье, 17 мая, прогнозируют +18, +21. Также ожидаются кратковременные дожди, без гроз.

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До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности. "На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность" - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Какой праздник 16 мая 2020

Международный день биографов,

Международный день памяти людей, скончавшихся от СПИДа,

Всемирный день электросвязи.

Приметы и традиции:

Ясная погода, к большому урожаю огурцов.

Если гуси крылья поднимают, будет буря.

Дуб раньше ясеня листья распустил, лето будет засушливым.

Именинники: Петр, Тимофей, Ульяна.

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