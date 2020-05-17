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Тайская кошка

Какая будет погода в воскресенье: ждем дождь?

© CC0
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200517/30273705/pgoda-moldova-voscresenie-17-mai-2020.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В воскресенье, 17 мая, в Кишиневе тепло, могут быть небольшие осадки. Утром воздух прогреется до +8...+14°C, днём до +14...+18°C.

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 17 мая

Ожидается слабый ветер, дующий с юго-востока. Вечером температура воздуха составит +14...+17°C. 

До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности. "На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность" - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Какой праздник 17 мая 2020

♦ Всемирный день электросвязи и информационного общества,

♦ День Конституции Норвегии,

♦ Всемирный день памяти жертв СПИДа 

♦ День рождения Интернета 

Приметы и традиции:

В православной церкви 17 мая почитали память Святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Также с этого момента начинались майские грозы, а те, которые случались ранее, считали случайными и единичными. Огородники в день 17 мая должны были отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу.

♦ Сильный и частый дождь сулит хороший обильный урожай.

♦ В этот день крестьяне специально рубили дерево - березу, липу, клен - для изготовления ложек.

 Именинники

Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

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