Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +9 до +12.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки погода не изменится. А вот со среды столбики термометров будут постепенно ползти вниз. Так, 20 мая синоптики обещают в среднем +18, +21 и кратковременные грозовые дожди. В четверг ожидается температурный минимум этой недели - днем всего +14, +17. С пятницы начнет теплеть - от +16 до +19, а на выходные прогнозируется +21, +24.

До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности. "На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность" - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 18 мая почитает память Святой Ирины.

Люди верили, если в этот день перестали щебетать птицы, то это к грозе. Считалось, если гусь чистит перья в сухом месте, то скоро наступят холода, а если в воде, то к теплой погоде. Большие облака передвигаются с Юга на Север - это к дождю.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova