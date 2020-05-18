08:45 18 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.81
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Кишинев выходит из режима ЧП

Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1134)
43210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200518/30279347/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vperedi-pokholodanie.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +9 до +12.

Растения, покрытые инеем
© Sputnik / Osmatesco
Чем обернутся для Молдовы бесснежная зима и заморозки весной

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки погода не изменится. А вот со среды столбики термометров будут постепенно ползти вниз. Так, 20 мая синоптики обещают в среднем +18, +21 и кратковременные грозовые дожди. В четверг ожидается температурный минимум этой недели - днем всего +14, +17. С пятницы начнет теплеть - от +16 до +19, а на выходные прогнозируется +21, +24.

До 18 мая на большей части страны действует "желтый код" гидрологической опасности. "На малых реках центральных и южных регионов и водоемах республики сохранится низкая водность" - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 18 мая почитает память Святой Ирины.

Люди верили, если в этот день перестали щебетать птицы, то это к грозе. Считалось, если гусь чистит перья в сухом месте, то скоро наступят холода, а если в воде, то к теплой погоде. Большие облака передвигаются с Юга на Север - это к дождю.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1134)

По теме

Погодные аномалии, изменение климата, отсутствие осадков: чего ждать весной


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишинев выходит из режима ЧП
Учимся жить с COVID-19: кишиневцы вышли из самоизоляции - фото
Протест в условиях пандемии
Протест в условиях пандемии - видео
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться