Самый точный прогноз погоды: надвигаются дожди

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КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Во вторник молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +10 до +14.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки несколько похолодает - дневной максимум 20 мая составит в среднем +18, +21. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди на всей территории страны. В четверг воздух прогреется днем в среднем до +16, +19, а в ночные часы возможны кратковременные слабы осадки в центральных и северных регионах Молдовы. Такой же температурный режим установится и в пятницу, 22 мая, но уже без дождей. На выходные синоптики обещают переменную облачность и +17, +20.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день почитает память святого праведного Иова.

Считалось, если 19 мая на рассвете туман, то осадков не будет. Огородники обязательно обращали внимание на росу. Если ее много, то урожай будет богатым.

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