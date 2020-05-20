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Погодные рекорды Молдовы 20 мая

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200520/30302194/pogodnye-rekordy-moldovy-20-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Самое теплое 20 мая на территории Молдовы выдалось почти четверть века назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,6 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 20 мая на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого века - в 1952 году. Тогда термометры показали всего +2,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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