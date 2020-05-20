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Весна

Всемирный день пчел: самый точный прогноз погоды на 20 мая

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200520/30304634/pogoda-prazdinki-video.html

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КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В среду молдавские синоптики обещают переменную облачность и осадки. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, утром столбики термометров покажут до +14...+21°C, ветер умеренный, местами пройдут дожди. 

Кишинев выходит из режима ЧП.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погодные рекорды Молдовы 20 мая

Днём температура воздуха составит +16...+20°C, местами пройдёт небольшой дождь, рекомендуется захватить с собой зонтики, ветeр слабый, дующий с северо-запада со скоростью 4-5 м/сек, небо збудет атянуто облакам.

Ночью температура воздуха опустится до +14...+16°C, возможны слабые осадки, ветeр лёгкий, дующий с запада со скоростью 1-3 м/сек.

В четверг воздух прогреется днем в среднем до +16, +19, а в ночные часы возможны кратковременные слабы осадки в центральных и северных регионах Молдовы. Такой же температурный режим установится и в пятницу, 22 мая, но уже без дождей. На выходные синоптики обещают переменную облачность и +17, +20.

Праздники и народные приметы

Всемирный день метрологии, День рождения джинсов, День травматолога. 

А также 20 мая отмечается Всемирный день пчел.

Православные верующие 20 мая отмечают:Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, мученика Акакия сотника, преподобного Нила Сорского, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его. Обретение мощей преподобного Нила Мироточивого, Афонского.

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