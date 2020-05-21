Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

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КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. В четверг молдавские синоптики обещают переменную облачность, а в южных районах возможны дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +10.

Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки погода не изменится. В пятницу будет еще немного прохладнее - всего до +13, +18 в дневные часы, а 23 мая столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов по Цельсию. В северных и центральных районах возможны слабые осадки.

В воскресенье станет чуть теплее - до +17, +22. Такой же будет погода в начале следующей недели.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Был свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни.

Раньше считали - если небо вечером окрашивается в красный цвет, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром, то стоит ожидать дождя.

А еще в старину верили - если 21 мая выдалось погожим, то летом будет мало грибов.

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