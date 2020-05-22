02:02 22 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.75
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.66
Поиск
Солнце

Погодные рекорды Молдовы 22 мая

Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1139)
49 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200522/30325062/pogoda-rekord-moldova-22-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Самое теплое 22 мая на территории Молдовы зафиксировали в середине прошлого века.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29,9 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 22 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1917 году. Тогда термометры показали всего +0,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1139)

По теме

Чем обернутся для Молдовы бесснежная зима и заморозки весной


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сергей Шойгу - министр обороны России и спасатель номер один - фото
США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом
США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться