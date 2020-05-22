Погодные рекорды Молдовы 22 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Самое теплое 22 мая на территории Молдовы зафиксировали в середине прошлого века.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29,9 градуса по Цельсию.

А наиболее холодное 22 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1917 году. Тогда термометры показали всего +0,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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