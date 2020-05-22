Самый точный прогноз погоды: солнечные выходные, а после - грозы

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КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +2 до +7.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. В субботу столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов по Цельсию, а в воскресенье ожидается уже до +17, +22. В северных районах в заключительный день недели возможны грозовые дожди.

Аналогичный температурный режим сохранится и в начале следующей недели. С понедельника по четверг в дневные часы прогнозируют от +18 до +23 градусов. В некоторых населенных пунктах возможны грозы, а где-то пройдут слабые осадки.

Праздники и народные приметы

В народе 22 мая называли по-разному: день Николы Чудотворца, день Николы вешнего, Николы теплого. Это один из главных праздников на Руси, поскольку народ считал своим заступником и покровителем именно Николая Чудотворца. Особенно его почитали мореплаватели и путешественники. К святому обращались за помощью и избавлением от бед.

Отправлялись в церковь, чтобы помолиться Николаю чудотворцу, и говорили: "Святой Никола Угодник! Помоги мне святой чудотворец! Покрой меня своим чудом и сохрани от всех несчастий".

Известно, что Николай также спасал от бед детей, покровительствовал молодым парам и предотвращал пожары на полях.

Раньше существовал обычай - если утро 22 мая выдалось туманным, то нужно было умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым.

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