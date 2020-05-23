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Погодные рекорды Молдовы 23 мая

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1141)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200523/30336099/pogodnye-rekordy-moldovy-23-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Самое теплое 23 мая на территории Молдовы зафиксировали ближе к концу первой половины прошлого века.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1943 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,2 градуса. 

А наиболее холодным 23 мая на территории Молдовы было в 2007 году. Тогда термометры показали всего +2,0 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1141)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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