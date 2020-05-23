Погодные рекорды Молдовы 23 мая

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Самое теплое 23 мая на территории Молдовы зафиксировали ближе к концу первой половины прошлого века.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1943 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,2 градуса.
А наиболее холодным 23 мая на территории Молдовы было в 2007 году. Тогда термометры показали всего +2,0 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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