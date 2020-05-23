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Весенний дождь.

Самый точный прогноз погоды: нас ждут дожди и прохлада

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1141)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200523/30337156/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-prokhlada-i-dozhdi.html

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КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В субботу молдавские синоптики обещают переменную облачность. 

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© Sputnik / Yana Zaharova
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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +7.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки несколько потеплеет. В воскресенье, 23 мая, средний дневной максимум составит +18, +21. В северных и центральных районах страны ожидаются кратковременные слабые осадки. А с понедельника по всей республике синоптики прогнозируют грозовые дожди. 

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Считалось, если в этот день идет дождь, то лето будет ненастным. Люди верили и в то, что дождь, сопровождающийся ветром, сулит хорошую погоду.

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Тема:
Погода в Молдове (1141)

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