Самый точный прогноз погоды: нас ждут дожди и прохлада

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В субботу молдавские синоптики обещают переменную облачность.
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +7.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.
В последующие сутки несколько потеплеет. В воскресенье, 23 мая, средний дневной максимум составит +18, +21. В северных и центральных районах страны ожидаются кратковременные слабые осадки. А с понедельника по всей республике синоптики прогнозируют грозовые дожди.
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Считалось, если в этот день идет дождь, то лето будет ненастным. Люди верили и в то, что дождь, сопровождающийся ветром, сулит хорошую погоду.
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