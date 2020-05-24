Погодные рекорды Молдовы 24 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Самое теплое 24 мая на территории Молдовы зафиксировали в первой декаде двухтысячных.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,6 градуса.

А наиболее холодным 24 мая на территории Молдовы было в 1955 году. Тогда термометры показали всего +3,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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