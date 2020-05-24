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Поля и холмы Молдовы.

Погодные рекорды Молдовы 24 мая

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1143)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200524/30343059/pogodna-rekordy-moldova-24-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Самое теплое 24 мая на территории Молдовы зафиксировали в первой декаде двухтысячных.

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Абсолютный рекорд в Молдове: синоптики рассказали об аномалии

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,6 градуса. 

А наиболее холодным 24 мая на территории Молдовы было в 1955 году. Тогда термометры показали всего +3,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,2 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1143)

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