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Аллея в парке Ла Извор

Самый точный прогноз: узнайте, будет ли конец мая погожим

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1144)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200524/30343169/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-budet-konets-maya.html

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КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики обещают кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +9.

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода практически не изменится. В понедельник, 25 мая, средний дневной максимум составит +18, +21. В северных и центральных районах страны продолжатся грозовые дожди, а на юге осадки будут слабыми.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится вплоть до конца следующей недели.

А средний дневной максимум со вторника, 26 мая, до субботы, 30 мая, составит +19, +22.

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Считалось, если 24 мая дождливая погода, то летом тоже будет много осадков. Другое поверье: красный восход предвещает много гроз и пожаров летом.

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Тема:
Погода в Молдове (1144)

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