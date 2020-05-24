Самый точный прогноз: узнайте, будет ли конец мая погожим

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КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики обещают кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +9.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода практически не изменится. В понедельник, 25 мая, средний дневной максимум составит +18, +21. В северных и центральных районах страны продолжатся грозовые дожди, а на юге осадки будут слабыми.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится вплоть до конца следующей недели.

А средний дневной максимум со вторника, 26 мая, до субботы, 30 мая, составит +19, +22.

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Считалось, если 24 мая дождливая погода, то летом тоже будет много осадков. Другое поверье: красный восход предвещает много гроз и пожаров летом.

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