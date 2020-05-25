Самый точный прогноз погоды: в Молдове грозовые дожди

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КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают кратковременные грозовые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +10.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки погода практически не изменится. Во вторник, 26 мая, средний дневной максимум составит +17, +21. В северных районах страны продолжатся грозовые дожди, а в центре и на юге республики будут слабые осадки.

По прогнозам синоптиков, вплоть до конца недели ожидаются дожди.

В среду на севере страны ожидается облачная погода. В других районах республики продолжат выпадать осадки. Температура воздуха в этот день составит от +18 до +22 градусов днем, а ночью - от +6 до +11.

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