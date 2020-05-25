Погодные рекорды Молдовы 25 мая

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Самое теплое 25 мая на территории Молдовы зафиксировали чуть больше 10 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки 33,7 градуса по Цельсию.
А наиболее холодным 25 мая на территории Молдовы было в 1952 году. Тогда термометры показали всего 1,5 градуса выше ноля.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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