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Вид на Кишинев с высоты птичьего полета.

Погодные рекорды Молдовы 25 мая

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1145)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200525/30348555/pogoda-rekord-moldova-25-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Самое теплое 25 мая на территории Молдовы зафиксировали чуть больше 10 лет назад.

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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки 33,7 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодным 25 мая на территории Молдовы было в 1952 году. Тогда термометры показали всего 1,5 градуса выше ноля.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1145)

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